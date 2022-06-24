В Екатеринбурге накрыли банду похитителей дорогих колес с иномарок

В Екатеринбурге полицейские из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов отряда "Гром" провели успешную операцию в Верх-Исетском районе уральской столицы. Удалось накрыть преступную группу, члены которой подозреваются в серии хищений дорогостоящих колес с иномарок.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, в сети силовиков угодили четверо местных жителей 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Двоих из них взяли с поличным, когда они под покровом темноты на улице Петрова "разували" автомобиль "Ленд Ровер", принадлежащий директору коммерческой компании.

"По предварительным данным, лишь один из задержанных ранее уже имел проблемы с законом. В марте текущего года он освободился из ивдельской ИК №62, где отбывал срок за причастность к краже и угону (статьи 158 и 166 УК РФ). Предполагаемые любители чужого добра, отправляясь "на охоту", выбирали в качестве жертв машины импортного производства, такие как Mersedes-Benz, Lexus, Range Rover и BMW. Хотя иногда не брезговали и менее дорогостоящими марками, типа Toyota, Mazda, Huyndai и Kia, причиняя ущерб их владельцам на сумму от 50 тысяч до одного миллиона рублей.

С марта по июнь в органы внутренних дел поступило порядка 30 заявлений от потерпевших. Днем жулики подыскивали подходящие транспортные средства, а в период с 1.00 до 3.00 разукомплектовывали их, подставляя вместо колес кирпичи или тротуарную плитку. Ворованное хранилось на стоянке по улице Автомагистральной, где полицейские обнаружили и изъяли 15 комплектов похищенных колес, подготовленных для дальнейшей реализации. Идейный вдохновитель преступной группы по ходатайству сыщиков судом арестован. В отношении его подельников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. План по изобличению шайки воров разрабатывался под руководством начальника УУР Главка полковника полиции Владимира Молодцова. Часть найденных колес сыщики уже вернули законным владельцам, а оставшиеся находятся на ответственном хранении в качестве вещественных доказательств", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что уголовные дела, возбужденные различными отделами полиции по статье 158 УК РФ, в самое ближайшее время планируется объединить в одно производство и направить его для работы в Главное следственное управление ГУ МВД области.

Валерий Горелых обратился к свердловчанам, кто мог пострадать от задержанных преступников, но соответствующих заявлений еще не подал, с просьбой позвонить по телефону ОБОП УУР: 8 (343) 297-55-55.