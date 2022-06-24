Ural Music Night-2023 могут провести в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле

Последующие фестивали Ural Music Night могут пройти не только в Екатеринбурге, но и других свердловских городах. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замгубернатора области Павел Креков.

По его словам, одним из стратегических направлений фестиваля является расширение его географии. Сейчас власти обдумывают проведение "Ночи музыки" в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

"Мы всегда поддерживали и поддерживаем этот фестиваль. Он стал авторитетным, влияющим на имидж региона. Очень рад, что в этом году Ночь музыки проходит при минимуме ковидных ограничений. Сам лично вечером сниму пиджак и галстук и посещу несколько площадок", - заявил Креков.

Напомним, что Ural Music Night пройдет сегодня в Екатеринбурге. Организаторы уверены, что соберут на площадках 300 тыс. зрителей, а у экранов в онлайн-формате - более 5 млн. При этом "музыкальная столица" открывает свои двери для всех возрастов. Так, накануне организаторы представили "детский маршрут", который стартует сегодня в 15.10.