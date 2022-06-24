Ural Music Night-2023 могут провести в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле

24 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Уральская ночь музыки, Ural Music Night (2021) | Фото: Григорий Воробец

Ural Music Night-2023 могут провести в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле

Последующие фестивали Ural Music Night могут пройти не только в Екатеринбурге, но и других свердловских городах. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замгубернатора области Павел Креков.

По его словам, одним из стратегических направлений фестиваля является расширение его географии. Сейчас власти обдумывают проведение "Ночи музыки" в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

"Мы всегда поддерживали и поддерживаем этот фестиваль. Он стал авторитетным, влияющим на имидж региона. Очень рад, что в этом году Ночь музыки проходит при минимуме ковидных ограничений. Сам лично вечером сниму пиджак и галстук и посещу несколько площадок", - заявил Креков.

Напомним, что Ural Music Night пройдет сегодня в Екатеринбурге. Организаторы уверены, что соберут на площадках 300 тыс. зрителей, а у экранов в онлайн-формате - более 5 млн. При этом "музыкальная столица" открывает свои двери для всех возрастов. Так, накануне организаторы представили "детский маршрут", который стартует сегодня в 15.10.

Теги: Ural Music Night, Каменск-Уральский, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.06.2022 13:55 Мск Организаторы Ural Music Night разработали "детский маршрут" для маленьких екатеринбуржцев
Ранее 23.06.2022 11:57 Мск Организаторы Ural Music Night раскрыли тайну людей-енотов, бегающих по Екатеринбургу
Ранее 17.06.2022 11:38 Мск Организаторы Ural Music Night назвали исполнителя главной песни фестиваля
Ранее 14.06.2022 15:10 Мск Выступление МакSим на Ural Music Night перенесено на новую площадку
Ранее 03.06.2022 13:28 Мск Ural Music Night отменил легендарную рок-оперу "Иисус Христос – суперзвезда"
Ранее 31.05.2022 13:05 Мск "Курара" и Найк Борзов станут хедлайнерами Ural Music Night - 2022
Ранее 31.05.2022 08:35 Мск "Ельцин-Центру" не стали предлагать участие в Ural Music Night
Ранее 30.05.2022 09:57 Мск Певица МакSим станет одним из хедлайнеров Ural Music Night
Ранее 25.05.2022 10:14 Мск На первой площадке Ural Music Night исполнят легендарную рок-оперу
Ранее 30.03.2022 10:25 Мск На фестиваль Ural Music Night поступило больше 2 тысяч заявок, в том числе из Украины
Ранее 21.02.2022 14:15 Мск Фестиваль Ural Music Night объявил о приеме заявок
Ранее 17.02.2022 20:11 Мск Ural Music Night в Екатеринбурге запланирована на 24 июня


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети