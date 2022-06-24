24 Июня 2022
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Происшествия За рубежом Украина
администрация президента Украины, Киев (2013) | Фото: Накануне.RU

Украина подтвердила статус террористического государства, - политолог

Политолог Сергей Марков полагает, что сразу после получения статуса кандидата в члены ЕС Украина подтвердила, что является террористическим государством.

"Она тут же ночью убила путём теракта политического деятеля, руководителя управления по молодежной политике Херсонской области Дмитрия Савлученко. Савлученко – настоящий герой, даже в тёмные времена Украины после прихода к власти репрессивного режима он всегда выступал за дружбу России и Украины", - написал Марков в своём Telegram-канале.

Этот "подлый теракт против мирного политика" только увеличивает силу воли России на уничтожение террористического режима, даже если этот террористический режим стал кандидатом в Евросоюз.

"Украина будет освобождена от нынешнего режима, который будет в будущем проклят на Украине как страх и ужас", - написал Марков.

Теги: Сергей Марков, политолог,



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