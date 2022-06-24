24 Июня 2022
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Общество В России
Владимир Путин, вездеход (2021) | Фото: Пресс-служба Кремля

У Путина нет времени на общение с россиянами и на поездку к Агафье Лыковой

Пока не известно, сможет ли президент России Владимир Путин взять отпуск, чтобы навестить в Хакасии отшельницу-староверку Агафью Лыкову. Накануне глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий сообщил, что Лыкова написала Путину письмо с просьбой навестить ее. Он добавил, что отшельница постоянно молится за главу государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Агафью не забывают, ее посещают волонтеры и губернатор.

Агафье Лыковой 78 лет. Она последняя из рода старообрядцев-отшельников Лыковых, которые еще в 20-х годах XX века уединились в абаканской тайге. В прошлом году на территории ее заимки в Хакасии произошел пожар, сгорели два дома, но самой Агафье удалось спастись.

Агафье периодически помогают с доставкой продуктов и других необходимых вещей как добровольцы, так и представители региональной и федеральной власти. В 2020 году стало известно о намерении бизнесмена Олега Дерипаски помочь Лыковой с постройкой нового дома.

Ранее Песков сообщил, что у президента пока есть дела поважнее даже традиционного общения с россиянами в рамках "Прямой линии". "Прямую линию", которая обычно проходит в июне, в этом году перенесли на неопределенный срок

Теги: владимир путин, дмитрий песков, агафья лыкова, россияне



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