24 Июня 2022
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москва кремль (2006) | Фото: Накануне.ru

В Кремле оценили резолюции ПАСЕ о вине России в катастрофе малайзийского Boeing

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что ПАСЕ не относится к судебной ветви власти и вряд ли может выносить вердикты в отношении кого бы то ни было. Он назвал абсурдом выводы в резолюции ПАСЕ с обвинениями РФ в катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 г.

"Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений", - цитирует ТАСС заявление Пескова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ночь перед авиакатастрофой над Донбассом 17 июля 2014 г. Россия запретила полеты гражданской авиации.

Теги: Дмитрий Песков, MH-17? GFCT



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