Сбой произошел в работе сервисов заказа такси Uber и "Яндекс Go"

Пользователи сервисов заказа такси "Яндекс Go" и Uber днем в пятницу пожаловались на сбои в работе приложений. При попытке вызвать такси идет "бесконечный поиск" водителя.

В компании подтвердили, что сбой имел место, сейчас специалисты "работают над устранением сложностей".

"У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - цитирует представителя компании издание "Подъем".