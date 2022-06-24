24 Июня 2022
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Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

Сбой произошел в работе сервисов заказа такси Uber и "Яндекс Go"

Пользователи сервисов заказа такси "Яндекс Go" и Uber днем в пятницу пожаловались на сбои в работе приложений. При попытке вызвать такси идет "бесконечный поиск" водителя.

В компании подтвердили, что сбой имел место, сейчас специалисты "работают над устранением сложностей".

"У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - цитирует представителя компании издание "Подъем".

Теги: такси, яндекс Go, uber, сбой



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