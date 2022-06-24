Жительницу Красноуральска будут судить за случайное причинение смерти своей дочери

В Красноуральске перед судом предстанет местная жительница, чью дочь 2020 г.р. убило током. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, свердловчанку 1990 г.р. обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, трагедия произошла 6 апреля с 14.00 по 16.05. В это время обвиняемая вместе с дочерью находилась в своей квартире по ул. Пригородная. В помещении в свободном для ребенке доступе находилась электрическая проводка, которая была под напряжением из-за ее ежедневного использования. Имелись также и неизолированные элементы, поскольку в квартире не были установлены защитные коробки.

Следствие предполагает, что мать девочки была осведомлена об опасности, представляемой ее ребенку, однако не ограничила ее доступ к указанной розетке. В результате девочка прикоснулась левой ладонью к оголенной проводке, от чего получила электротравму и скончалась.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу.