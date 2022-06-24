ВСУ оставили Северодонецк

24 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
обстрел, подъезд, Северодонецк, жилой дом (2014) | Фото: Ютуб

ВСУ оставили Северодонецк

Украинские войска покинули Северодонецк, заявил назначенный Киевом глава "Луганской областной военной администрации" Сергей Гайдай.
Читайте также:

Киевский пропагандист Юрий Бутусов, который находился в районе Северодонецка, признал горькую правду.

"На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь. Отходить горько, но это решение уже давно назрело", - написал он.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев пишет, что "враг повержен и обращен в бегство".

"Отмечается очень быстрый бег вприпрыжку в сторону Лисичанска, бросая технику, боеприпасы и раненых. Наши войска успешно продолжают и дальше теснить врага, который морально уничтожен!" – заявил Киселев в своем телеграм-канале.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что происходящее напоминает бегство ВСУ из Иловайска в 2014 году.

Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников отмечает, что произошло важное событие - украинские войска начали бежать. Это значит, что наступил новый этап операции. И этот успех важно развить.

При этом советник главы офиса президента Алексей Арестович обвинил в бегстве ВСУ... граждан, которые все эти годы не хотели платить военный сбор.

"А чего я должен платить этот военный налог? - как у нас говорили. Не платили - теперь вы выгребаете. Теперь мы дискутируем, почему мы оставили Мариуполь, позволили захватить юг и оставляем Лисичанск и Северодонецк", - сказал он в своем видеоролике.

На Западе не верят в длительное сопротивление ВСУ в Северодонецкой петле, ожидая полного освобождения ЛНР в ближайшее время. Лисичанск остался последним крупным городом в ЛНР, который предстоит освободить.

Теги: Северодонецк, ЛНР, ВСУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети