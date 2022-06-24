ВСУ оставили Северодонецк

Украинские войска покинули Северодонецк, заявил назначенный Киевом глава "Луганской областной военной администрации" Сергей Гайдай.

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Киевский пропагандист Юрий Бутусов, который находился в районе Северодонецка, признал горькую правду.

"На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь. Отходить горько, но это решение уже давно назрело", - написал он.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев пишет, что "враг повержен и обращен в бегство".

"Отмечается очень быстрый бег вприпрыжку в сторону Лисичанска, бросая технику, боеприпасы и раненых. Наши войска успешно продолжают и дальше теснить врага, который морально уничтожен!" – заявил Киселев в своем телеграм-канале.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что происходящее напоминает бегство ВСУ из Иловайска в 2014 году.

Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников отмечает, что произошло важное событие - украинские войска начали бежать. Это значит, что наступил новый этап операции. И этот успех важно развить.

При этом советник главы офиса президента Алексей Арестович обвинил в бегстве ВСУ... граждан, которые все эти годы не хотели платить военный сбор.

"А чего я должен платить этот военный налог? - как у нас говорили. Не платили - теперь вы выгребаете. Теперь мы дискутируем, почему мы оставили Мариуполь, позволили захватить юг и оставляем Лисичанск и Северодонецк", - сказал он в своем видеоролике.

На Западе не верят в длительное сопротивление ВСУ в Северодонецкой петле, ожидая полного освобождения ЛНР в ближайшее время. Лисичанск остался последним крупным городом в ЛНР, который предстоит освободить.