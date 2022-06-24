24 Июня 2022
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Строгановская регата-2019, Пермский край (2021) | Фото: Уралкалий

"Уралкалий" стал генеральным спонсором "Строгановской регаты — 2022"

В Березниках на территории пляжа "Камские заливы" 25-26 июня пройдут детско-юношеские межрегиональные соревнования по парусному спорту "Строгановская регата".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий" - компания является генеральным спонсором регаты. В мероприятии примут участие спортсмены в возрасте от восьми до 15 лет на яхтах классов "Оптимист", "Луч", "Луч-мини", "Кадет". К участию в гонках заявились юноши и девушки из парусных школ Пермского края, Воткинска и Нижнего Тагила.

"Уралкалий" традиционно оказывает поддержку профессиональному и массовому спорту в Березниках и Соликамске. "Строгановская регата" — масштабный спортивный проект, который пользуется неизменной популярностью среди жителей и гостей Верхнекамья и объединяет увлеченную парусным спортом молодежь из разных городов. Помимо "Строгановской регаты" "Уралкалий" оказывает поддержку Усолью в организации международного фестиваля "Звоны России", соревнований по сноукайтингу "Строгановская миля" и других социально значимых мероприятий", - сообщил директор по производству "Уралкалий" Евгений Зыбин.

Соревнования будут проходить по международным правилам парусных гонок. В каждом классе яхт спортсменам необходимо пройти специальные дистанции. Для яхт класса "Оптимист" дистанция имеет форму петли, для класса "Кадет" — треугольника. Участникам в классе яхт "Луч", "Луч-мини", необходимо будет выполнить элементы "треугольник" и "петля". Гонки являются одним из этапов отбора в сборную Пермского края для участия во Всероссийских соревнованиях.

Теги: Строгановская регата, Уралкалий, Камские заливы



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