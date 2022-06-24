В Челябинской области железнодорожника подозревают в получении взятки от представителя транспортной компании

В Челябинской области инспектора по качеству и приемке строительно-монтажных работ Южно-Уральской дирекции по капитальному строительству филиала РЖД подозревают в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе центрального МСУТ СКР, железнодорожник в 2019-2021 годах получил на банковскую карту жены от представителя транспортной компании 174,5 тыс. рублей за общее покровительство при выполнении работ по договору и лояльное принятие этих работ.

В ведомстве отметили, что принятие работ ненадлежащего качества подвергало опасности функционирование железнодорожного транспорта.

Руководству организации будет внесено представление с требованием устранить обстоятельства, которые способствуют совершению подобных преступлений, а также усилить контроль за работой подчиненных.