На Урале женщина отсудила у перевозчика 666 тысяч за потерянный груз

На Среднем Урале женщина взыскала с перевозчика более 600 тысяч рублей за утерянные вещи.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в сентябре 2020 года Светлана заключила договор на перевозку личных вещей с частной фирмой: по договору их нужно было доставить из Богдановича в Кишинев (Молдавия) за 11 дней. Машина была заказана на определенное время, но опоздала и пришла без грузчиков, наличие которых также было указано в договоре. В результате женщине пришлось нанимать их самостоятельно и оплачивать услугу во второй раз.

Но в результате ее вещи так и не прибыли в место назначения. Где они находятся сейчас – неизвестно до сих пор. В апреле 2021 года Светлана направила в адрес компании претензию с требованием вернуть вещи или хотя бы оплатить их стоимость и расходы в связи с неисполнением договора. Однако в фирме отказались это сделать.

Тогда женщина подала на перевозчика в суд. Она попросила взыскать ущерб за утраченный груз в размере 872 тысяч 400 рублей, уплаченную сумму за погрузку – 2 тысячи рублей, стоимость по договору перевозки груза – 194 тысячи рублей, компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей, а также штраф за несоблюдение требований потребителя в добровольном порядке.

Городской суд удовлетворил требования частично. С компании была взыскана сумма утраченного груза – 362 тысячи 100 рублей (его объявленная ценность по договору), расходы по перевозке – 194 тысячи рублей, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф за несоблюдение требований – 100 тысяч рублей. Всего перевозчик обязан заплатить своей клиентке 666 тысяч 100 рублей.

После этого Светлана подала апелляцию уже в Свердловский областной суд, ссылаясь на неверное определение суммы и ее несоразмерность причиненному ущербу. Также она не согласилась со снижением компенсации морального вреда. Сама фирма тоже подала жалобу и потребовала принятое решение отменить.

Однако в облсуде посчитали, что перевозчик несет полную ответственность за сохранность груза. Решение городского суда было оставлено без изменения.