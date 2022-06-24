Джо Байден случайно продемонстрировал прессе "руководство по управлению" президентом США

В США обсуждают шпаргалку с подсказками, которую 79-летний президент США Джо Байден нечаянно продемонстрировал окружению и прессе во время совещания с представителями энергетической отрасли.

Шпаргалка, которую президент США вертел в руках во время совещания (и, очевидно, не подумав, повернул "секретной" стороной к прессе), подготовили сотрудники Белого дома.

В ней максимально подробно и понятно расписано, что Байдену нужно делать во время встречи. В частности, везде выделено местоимение "Вы": "ВЫ заходите и здороваетесь с участниками", "ВЫ садитесь на СВОЕ место", "ВЫ даете краткие комментарии (2 минуты)", "ВЫ задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO", "ВЫ благодарите участников", "ВЫ уходите".

Это уже не первый раз, когда подобные шпаргалки от помощников президента попадают в кадр и становятся объектом иронии. В июле прошлого года сотрудник администрации президента написал на записке: "Сэр, у вас что-то на подбородке" и передал ее президенту. И Байден точно также держал ее "лицом" к журналистам.

Возраст Байдена и свойственные ему когнитивные расстройства, вроде снижения памяти и рассеяности, часто становятся объектом критики, в том числе со стороны республиканцев.