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Происшествия Москва
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

Тренер из Дагестана спас из огня пассажиров машины, врезавшейся в стену дома в Москве

Тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев и его знакомые, а также несколько прохожих, оказавшихся рано утром в пятницу на Зубовском бульваре Москвы, помогли спасти шестерых пассажиров Mercedes, врезавшегося в стену жилого дома.

Алиев рассказал Mash, что услышал звук аварии и вместе с товарищами бросился к горящей машине. Очевидцы стали выламывать окна и двери, пытаясь вытащить людей (их в седане, напомним, было восемь). Двух человек вытащить не удалось – двери были заблокированы. Алиев добавил, что полицейские, находившиеся рядом, отговаривали мужчин от опасной спасательной операции в горящем автомобиле.

"На звук выбежали — огонь, сразу машина начала гореть. Полицейские нам запретили подходить. Мы сломали окна, двери с арабами ребятами. Они первые вообще это все начали. И вытащили всех ребят. Передних, кого зажало, не смогли (вытащить), очень сильный огонь был", - сказал Алиев.

Напомним, Mercedes на большой скорости проехал перекресток на красный свет, пытаясь увернуться от столкновения с такси, ехавшим перпендикулярно, водитель не справился с управлением, и машина врезалась в здание, загорелась. Шестеро спасенных были госпитализированы.

Теги: арсланбек алиев, спасение, помощь, дтп



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