Под Лисичанском, в котле под Горским и Золотым в плен сдались 800 солдат ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым составили более 1 тыс. человек убитыми, около 800 военных сдались в плен.

"Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом - более 1 тыс. человек убитыми. Пленных - более 800. Среди них много раненых", - сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем телеграм-канале заявил, что силы Народной милиции ЛНР и ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. По его данным, украинская группировка, находившаяся в этом котле, ликвидирована.