В "Ельцин-центре" отрицают проведение проверки Центром по профилактике экстремизма

В Ельцин-центре отрицают проведение проверки сотрудниками Центра по профилактике экстремизма. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра, никаких проверяющих силовиков на их территории не наблюдается, а конференция об "Истории сталинизма" проходит в плановом режиме.

"О проверках ничего неизвестно. Все пишут, но конференция идет по плану, выступают докладчики и никаких сотрудников мы не видим", - пояснили в пресс-службе.

Ранее "Ъ-Урал" сообщил со ссылкой на источник, что сотрудники МВД приехали в Ельцин-центр из-за распространения экстремистской литературы, которая накануне была изъята из офиса "Мемориала" (*признан иноагентом). Также сообщалось о том, что на конференции сегодня присутствует один из руководителей организации Анатолий Свечников, с которым силовики собираются провести беседу.

Получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области на момент публикации не удалось.