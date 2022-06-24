В Югре под суд пойдут предприниматель и три продавщицы за торговлю водкой, от которой умерли девять человек

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и трех продавщиц продуктового магазина "Ника" в Кондинском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Их обвиняют в торговле контрафактным алкоголем, отравившись которым умерли девять человек. Предпринимателя также обвиняют в незаконном обороте алкогольной продукции. Ход расследования уголовного дела по поручению председателя СК России находился на контроле в центральном аппарате ведомства.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель вместе с жителем Тюменской области с ноября 2018 года по январь 2022 года приобретали на территории склада "Сибирский" в Тюмени водку "Царская охота", "Родники Сибири" и других наименований. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции у предпринимателей не было.

Всего было приобретено 4 000 бутылок объемом в 0,5 литра, в том числе 5 января 2022 года - в количестве не менее 500 бутылок. Приобретенную продукцию он незаконно хранил и продавал в магазине "Ника". Алкоголь содержал метиловый спирт, которым, в результате отравились 16 жителей Кондинского района: девять из них скончались, четверо получили тяжкий вред здоровью, еще трое - легкий вред здоровью.

После того, как информация о массовом отравлении паленой водкой распространилась в соцсетях, предприниматель уничтожил контрафактный алкоголь и попытался скрыться, однако был задержан в Тюменской области через несколько дней и арестован. В отношении его подельника из Тюменской области также было заведено уголовное дело, однако вскоре его закрыли в связи со смертью подозреваемого.

Обвиняемые, за исключением одной из продавщиц, вину признали и раскаялись. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.