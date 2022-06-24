Спасатели эвакуируют альпиниста из Челябинска, получившего травму в горах Северной Осетии

Спасатели добрались до места стоянки альпинистов из Челябинска, один из которых получил травму ноги при спуске со склона горы Казбек.

В пресс-службе ГУ МЧС по РСО-Алания сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Спасатели приступили к транспортировке мужчины.

На встречу им выдвинулась еще одна группа спасателей из четырех человек, чтобы помочь транспортировать пострадавшего от Кармадонских ванн до селения Тменикау.