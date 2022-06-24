24 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
сочи красная поляна кавказские горы (2008) | Фото: Накануне.ru

Спасатели эвакуируют альпиниста из Челябинска, получившего травму в горах Северной Осетии

Спасатели добрались до места стоянки альпинистов из Челябинска, один из которых получил травму ноги при спуске со склона горы Казбек.

В пресс-службе ГУ МЧС по РСО-Алания сообщили, что состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Спасатели приступили к транспортировке мужчины.

На встречу им выдвинулась еще одна группа спасателей из четырех человек, чтобы помочь транспортировать пострадавшего от Кармадонских ванн до селения Тменикау.

Теги: турист, альпинист, МЧС, травма,



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