Чиновников "пересаживают" на российские средства конференц-связи

Чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от использования в служебных коммуникациях зарубежных сервисов Zoom, Webex, WhatsApp. Минэкономики, в частности, рекомендовало сотрудникам перейти на корпоративный мессенджер от VK и TrueConf.

Директор департамента цифровой трансформации Минэкономики Александр Маслов написал письмо первому замминистра Илье Торосову и ряду других сотрудников министерства о "недопустимости использования для служебного взаимодействия" зарубежных мессенджеров и сервисов видео-конференц-связи (Zoom, Webex, WhatsApp и др.), сообщает "Ъ". Маслов предлагает коллегами взамен TrueConf (принадлежит АО ТКС, 100% компании – у Станислава Солдатова) и VKTeam (принадлежит VK).

В Минэкономики отказались "комментировать детали служебной переписки", уточнив, что коммуникации сотрудников "осуществляются, в основном, средствами корпоративной электронной почты". В министерстве добавили, что работают над "внедрением отечественного средства обмена мгновенными сообщениями". Однако о запрете использования, например, Telegram до сих пор речи не шло.