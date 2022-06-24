Премьер Португалии опасается развала ЕС из-за Украины

Вступление Украины в ЕС может привести к его развалу, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе парламентских дебатов.

Он сказал, что ввиду политического давления и почти единогласного решения Португалия тоже поддерживает предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС. Но с самого начала Португалия утверждала, что к новым присоединениям нужно относиться серьезно и не создавать иллюзий.

Саммит ЕС одобрил статус Украины и Молдавии как кандидатов на вступление в организацию. Однако в кулуарах, а многие политики и открыто заявляют, что путь Украины в ЕС может занять десятилетия. И то если Киев проведет все требуемые Западом реформы, как сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Албании Эди Рама посоветовал Украине не строить иллюзий по поводу статуса кандидата.

"Северная Македония имеет статус кандидата на протяжении 17 лет, если не ошибаюсь, а Албания — уже восемь лет. Так что добро пожаловать, Украина!" — не без иронии заявил Рама.

Напомним, Турция является кандидатом с 1999 года. Но позже отказалась стучаться в закрытую дверь.