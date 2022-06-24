Politico: Зеленский хочет сменить главу СБУ

Владимир Зеленский хочет сменить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, пишет Politico. По данным источников издания, президент Украины не доволен провалами спецслужбы во время противостояния с Россией, в частности – потерей контроля над Херсоном. Зеленский, якобы, поставил во главу СБУ старого знакомого и коллегу по продюсерской деятельности в надежде реформировать спецслужбу, но антикризисного управляющего из Баканова на вышло.

Один из инсайдеров уверяет, что ежедневная оперативная работа по руководству операциями СБУ осуществляется офисом президента, а не Бакановым. Критика в адрес высокопоставленного силовика звучит и в Верховной Раде, и в правительстве. Многие в Киеве утверждают, что СБУ не смогла должным образом отреагировать на ситуацию с началом военной спецоперации РФ, хотя в службе более 30 тыс. сотрудников – это в семь раз больше, чем в британской MI5 и почти соответствует размеру ФБР США, хотя Украина в 16 раз меньше Штатов.

"Мы крайне недовольны его [Баканова] работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться", - заявил изданию на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому.