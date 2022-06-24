24 Июня 2022
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" поддержали на региональном уровне: подписан документ

Сегодня, 24 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о продлении срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в 2022 году. Данная мера направлена на поддержку авиакомпании "Уральские авиалинии".
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Как пояснили в министерстве экономики и территориального развития региона, авиакомпания получила право перенести срок уплаты налога на имущество за первый-третий кварталы до конца 2022 года. Предполагается, что это позволит высвободить средства на проведение операционной деятельности "Уральских авиалиний".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ранее Куйвашев также инициировал внесение изменений в региональный закон для предоставления налоговых преференций екатеринбургскому аэропорту Кольцово. Депутаты областного заксобрания рассмотрят этот документ 28 июня.

В случае принятия аэропорту столицы Урала будет на 50% снижен налог на имущество. При этом Кольцово обяжут сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году и обеспечивать достойный уровень их зарплаты.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ направит около 3 млрд рублей на приобретение облигаций "Уральских авиалиний" в качестве поддержки перевозчика. Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния.

Теги: Уральские авиалинии, поддержка, Кольцово



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