На Южном Урале будут судить экс-чиновника, предоставившего сиротам непригодное жилье

Бывшего руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района осудят за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2014 году обвиняемый приобрел в муниципальную собственность восемь квартир, которые были переданы для проживания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако эти квартиры были непригодными для проживания из-за нарушений, допущенных в ходе строительства.

В настоящий момент в суд направлен иск с требованием обязать районную мэрию представить новые жилые помещения взамен непригодных.