Парламент Крыма призвал вернуть в школу черчение

Крымские парламентарии призвали Правительство РФ вернуть в школьную программу черчение. Обращение поддержано на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям.

Отмечается, что страна нуждается в модернизации и подготовке квалифицированных кадров для промышленности, а это невозможно без инженерного образования. Черчение же способствует инженерному мышлению, но оно исчезло из школьной программы, хотя "формирует аналитические, созидательные, комбинаторные компоненты мышления и является основным источником развития статических и динамических пространственных представлений обучающихся".

В технические вузы тоже приходят выпускники школ, не имеющие навыков эскизирования. Все это пагубно сказывается на результатах обучения.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил уменьшить количество часов преподавания английского языка в школах, который изучают почти как родной, так как учебники рассчитаны на англоязычных подростков, которыми они и стремятся стать.

