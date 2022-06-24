24 Июня 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Возгорание пассажирского вагона на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 СвЖД (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Подозреваемым в поджоге поезда на Ямале оказался уроженец Прикамья

На Ямале сотрудниками ОМВД по Пуровскому району задержан подозреваемый в поджоге поезда №379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург.

По данным "Ямал-Медиа", задержанный - уроженец Пермского края 1984 года рождения. Он ехал из Нового Уренгоя в Тюмень.

Также появились подробности инцидента. В частности, стало известно, что во время пожара пострадала несовершеннолетняя девочка 2012 года рождения (ранее прокуратура сообщала, что во время инцидента никто не пострадал). Ребенок отравился угарным газом, ей оказали медицинскую помощь и сейчас она вместе с матерью следует дальше по пути в составе поезда.

Как сообщало Накануне.RU, новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Теги: пассажир, вагон, поезд, поджог



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