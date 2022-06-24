В Магнитогорске сотрудники скорой помощи потребовали увеличить стимулирующие выплаты и количество бригад

24 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске сотрудники скорой помощи потребовали увеличить стимулирующие выплаты и количество бригад

В Магнитогорске сотрудники станции скорой медицинской помощи выступили за увеличение количества бригад и стимулирующих выплат. Обращение подписали 297 сотрудников, сообщили Накануне.RU в профсоюзе медработников "Действие".

В своем обращении медработники просят рассчитывать количество бригад из расчета одна бригада на 10 тыс. человек, а специализированные бригад – из расчета одна бригада на 100 тыс. человек. Как рассказал председатель профсоюза "Действие" при ССМП Магнитогорска, фельдшер СМП Азамат Мустафин, такая необходимость расчета бригад продиктована периодом пандемии, когда некоторые вызовы обслуживались с задержкой более 48 часов.

Сотрудники скорой требуют установить выездным бригадам и диспетчерам доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы в размере 25% от оклада, а также надбавку за выслугу лет в размере от 30 до 80%. В настоящий момент эта выплата составляет только 10 - 15% от оклада.

"Установленные размеры выплат за выслугу лет не позволяют в полной мере стимулировать опытных специалистов оставаться в структуре скорой помощи. Профком профсоюза "Действие" отмечает увеличение оттока опытных специалистов со скорой помощи, что свидетельствует сокращение врачебных бригад на ССМП Магнитогорска вдвое", - подчеркнул Азамат Мустафин.

Обращение медработников направлено депутатам разного уровня.

Теги: скорая помощь, медработник, выплаты,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети