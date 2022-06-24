В Магнитогорске сотрудники скорой помощи потребовали увеличить стимулирующие выплаты и количество бригад

В Магнитогорске сотрудники станции скорой медицинской помощи выступили за увеличение количества бригад и стимулирующих выплат. Обращение подписали 297 сотрудников, сообщили Накануне.RU в профсоюзе медработников "Действие".

В своем обращении медработники просят рассчитывать количество бригад из расчета одна бригада на 10 тыс. человек, а специализированные бригад – из расчета одна бригада на 100 тыс. человек. Как рассказал председатель профсоюза "Действие" при ССМП Магнитогорска, фельдшер СМП Азамат Мустафин, такая необходимость расчета бригад продиктована периодом пандемии, когда некоторые вызовы обслуживались с задержкой более 48 часов.

Сотрудники скорой требуют установить выездным бригадам и диспетчерам доплаты за расширение зоны обслуживания и увеличение объема работы в размере 25% от оклада, а также надбавку за выслугу лет в размере от 30 до 80%. В настоящий момент эта выплата составляет только 10 - 15% от оклада.

"Установленные размеры выплат за выслугу лет не позволяют в полной мере стимулировать опытных специалистов оставаться в структуре скорой помощи. Профком профсоюза "Действие" отмечает увеличение оттока опытных специалистов со скорой помощи, что свидетельствует сокращение врачебных бригад на ССМП Магнитогорска вдвое", - подчеркнул Азамат Мустафин.

Обращение медработников направлено депутатам разного уровня.