24 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Лисичанск, т-34, украинский флаг, осквернение (2015) | Фото: Накануне.RU

Киев заявил об отступлении из Северодонецка

Украинские войска получили команду отступать из Северодонецка на новые позиции, заявил назначенный Киевом глава "Луганской областной военной администрации" Сергей Гайдай.
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Он сказал, что держать старые позиции не имеет смысла, но новые хорошо укреплены.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил оставление позиций.

"Нам очень тяжело, ведь огневое превосходство на стороне противника. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции", – написал он.

В контексте цитаты Залужного маневренная оборона означает отступление войск, считает телеграм-канал "Резидент". О том, что Залужный требовал оставить также и Лисичанск, сообщалось еще в начале июня. Но Зеленский отдал приказ сопротивляться до последнего. Однако вчера вечером у Зеленского прошло срочное совещание о ситуации на Северодонецком направлении. Залужный предупредил, что и в Лисичанске ВСУ скоро тоже окажутся в окружении.

Вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью окружены в течение недели. А глава ЛНР Леонид Пасечник сказал, что это может произойти уже через два-три дня. Освобождение Лисичанска, по его мнению, пойдет быстрее, чем Северодонецка.

Сегодня появились сообщения, что силы РФ и ЛНР уже закрепились на окраинах Лисичанска. Это последний крупный город в ЛНР, пока еще оккупированный ВСУ. До боевых действий в нем проживало почти 100 тыс. человек.

На Западе тоже не верят в длительное сопротивление ВСУ в Северодонецкой петле, ожидая полного освобождения ЛНР в ближайшее время. Притом что совсем недавно Киев перебросил туда подкрепление для спасения ситуации.

Теги: Северодонецк, ЛНР, ВСУ



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