24 Июня 2022
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Общество Свердловская область
земфира рамазанова певица (2007) | Фото: www.zemfira.ru

Евгений Куйвашев вступился за школьников, которым запретили исполнять песни Земфиры и Мумий Тролль

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за выпускников гимназии №9 в Екатеринбурге, которым запретили завершить год песнями Земфиры и группы Мумий Тролль. В текстах песен, выбранных учениками, есть слова "граната", "стрелять" и "убивать", что по решению образовательного учреждения не подходит для праздника. Речь идет о песнях "Владивосток 2000" и "До свидания, мой любимый город".

"Странные дела творятся в Екатеринбурге накануне "Ночи музыки", — пишет губернатор у себя в Telegram-канале. — Я всегда был уверен, что в "девятке" учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово "граната". Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют".

Прислушается ли руководство лицея к словам главы региона — пока не известно. Ранее в администрации Екатеринбурга сообщили, что согласование содержания всех школьных мероприятий, в том числе и номеров, ложится на плечи руководителя общеобразовательной организации.

"Это прописано в уставе каждой школы. В том числе федеральное законодательство закрепляет за руководством образовательной организации выбор методик реализации воспитательной программы в школах", - отметили в пресс-службе.

По информации "Вечерних Ведомостей", директор гимназии №9 Лариса Кулькова в разговоре с родителями подтвердила, что лично не согласовала выступление гимназистов, поскольку после скандала с лицеем №12 к выпускникам сейчас приковано особое внимание.

Напомним, что губернатор также вступился и за екатеринбургских лицеистов, исполнивших на школьном конкурсе пародийный танец.

Теги: Куйвашев, Земфира, Мумий Тролль, школьники



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