Глава СКР потребовал доклада по делу о ранении девочки в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах ранения девочки в Свердловской области.

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Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство малолетнего" по факту ранения малолетней жительницы одного из сел Алапаевского района. Сейчас сотрудники СКР и полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают подозреваемого.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад о ходе расследования данного уголовного дела. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее сообщалось, что в тот день четверо подростков гуляли в селе Нижняя Синячиха. Вдруг они услышали сзади непонятный звук, а когда обернулись, то увидели, что их знакомая лежит на земле с ранением в области головы.

Как добавили в СКР, сейчас пострадавшей девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь.