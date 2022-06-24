В России банки на время перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро

Российские банки на время перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро. Пока от таких продуктов отказались в Совкомбанке, ПСБ, Росбанке, "Открытии" и "Тинькофф". Трудности в работе с инвалютой испытывают и крупные брокеры – "Финам" и "Фридом".

Происходящее связано с тем, что банки не могут куда-либо вложить доллары и евро из-за возросшего риска заморозки средств, пишут "Известия". Специалисты рекомендовали в качестве альтернативных валют для сбережений юани или гонконгский доллар, а также посоветовали присмотреться к покупке золота.

В службе поддержки клиентов Совкомбанка изданию сообщили, что на данный момент не открывают валютные счета. Как накопительные, так и депозитные. Оформление вкладов в валюте было приостановлено ещё в мае, уточнили там. Накопительные счета и вклады в валюте также больше не предлагают в ПСБ. В call-центре банка заявили, что, "к сожалению, для новых клиентов ничего не могут предложить, для действующих есть варианты".

Аналогичная история – в Росбанке и "Открытии". В первом с 9 июня недоступно оформление таких счетов в евро и долларах. Пока неизвестно, до какого времени будет действовать это ограничение, добавили в службе поддержки банка, отметив, что для клиентов доступны рублевые депозиты. В "Открытии" отметили, что не открывает ни вклады, ни накопительные счета в иностранной валюте, только в национальной.

"Это распоряжение банка. Счета стали недоступны с 15 июня, а депозиты – уже полтора месяца", - подчеркнули в call-центре "Открытия".