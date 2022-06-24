С 24 февраля приграничные районы Белгородской области сильно пострадали от ударов ВСУ – губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подвел итоги четырех месяцев военной спецоперации для его региона. ВСУ с территории Украины постоянно обстреливают российские приграничные села.

"С 24 февраля приграничные районы Белгородской области сильно пострадали от ударов ВСУ. В общей сложности повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей. На сегодняшний день все работы завершены в Белгороде, в Белгородском районе в поселке Политотдельский и селе Солохи, в Грайворонском городском округе в селах Головчино и Безымено и поселке Хотмыжск. Продолжаются работы в поселках Майский и Козычево", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что временно приостановлены работы по восстановлению в Журавлевке, Нехотеевке и Середе. "Здесь обстановка пока ещё небезопасная", - заметил Гладков.

Российские власти до сих пор не конкретизировали сроки проведения военной спецоперации на Украине. Они заявляют, что боевые действия будут продолжаться "до достижения целей".