Politico: Зеленский хочет уволить главу СБУ, возложив на него вину за провалы

Владимир Зеленский хочет отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова, возложив на него вину за провалы в первые недели российской военной операции на Украине. Об этом пишет Politico.

Баканов является другом детства Зеленского, но после череды неудач и потери Херсона он впал в немилость у Зеленского. На данный момент СБУ в большей степени руководит офис президента. Многие в Киеве считают, что Баканов не смог отреагировать должным образом на начало операции 24 февраля и организовать более чем 30 тыс. работников СБУ.

Источник в окружении Зеленского сообщил, что от Баканова очень хотят избавиться. Его винят в потере Херсона. Украинские официальные лица заявили, что Херсон был быстро освобожден из-за отказа сотрудников СБУ взорвать Антоновский мост через Днепр. Третий человек в СБУ, генерал Андрей Наумов, возглавлявший департамент внутренней безопасности, бежал за границу вечером 23 февраля. Убежали и некоторые другие начальники. Зеленский назвал их предателями.

Издание пишет, что СБУ подвергается заслуженной критике и давно нуждается в реформировании, а серия скандалов в последние годы бросила тень на СБУ.

Второй потенциальный "козел отпущения" в Киеве - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, у которого серьезные разногласия с Зеленским. Он не согласен с политикой как можно более длительного удержания всех городов любой ценой, которой придерживается Зеленский, потому что это приводит к огромным потерям. Телеграм-канал "Резидент" пишет, что на Залужного могут "повесить" потерю Северодонецка, Лисичанска и другие поражения, хотя он с самого начала требовал приказа оставить эти города, чтобы отойти к Славянску.

"Залужного хотят сделать крайним за окружение войск и большие потери на восточном фронте. Главнокомандующий ВСУ в открытую обвинил Арестовича, что они сознательно угробили лучшую в Европе армию "за картинку", - сообщает канал.