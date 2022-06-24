24 Июня 2022
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япония токио (2006) | Фото: Накануне.ru

В Японии пьяный клерк потерял флэшку с персональными данными всех жителей Амагасаки

Администрация города Амагасаки японской префектуры Хёго объявила, что утраченная карта памяти USB, где содержались персональные данные всех 460 тыс. жителей города, найдена

23 июня в мэрии заявили, что карта памяти находилась в сумке одного из служащих компании, которая была ответственна за организацию выплат нуждающимся гражданам, пострадавшим на фоне "коронавирусных" ограничений, пишет РИА Новости. Сотрудник, который вынес карту памяти из офиса без надлежащего разрешения, будучи пьяным, потерял свою сумку после ужина в ресторане.

Утраченная карта памяти содержала информацию о примерно 460 тыс. человек, то есть обо всех горожанах. Среди персональных данных, содержащихся на карте памяти, были, в частности, фамилии и имена, даты рождения, адреса проживания, информация об уплате городского налога, а также информация о получаемых пособиях. Сегодня, 24 июня, сумка с картой памяти была найдена.

Теги: Амагасаки, жители, карта памяти



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