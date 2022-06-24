В Екатеринбурге осужден водитель автопоезда, из-за которого погибли три человека

Суд в Екатеринбурге вынес приговор водителю автопоезда. Мужчину признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, в результате чего погибли несколько человек.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 2 марта этого года: водитель автопоезда в составе седельного тягача с полуприцепом ехал по Екатеринбургской кольцевой автодороге в направлении аэропорта Кольцово со средней скоростью 50 км/ч. В ходе движения шофер отвлекся от наблюдения за проезжей частью и не заметил движущийся впереди по его полосе УАЗ-3909.

Машины столкнулись, после чего УАЗ-3909 отбросило на ехавший впереди автомобиль марки SHACMAN. В результате двоим пассажирам-мужчинам и водителю УАЗа были причинены травмы, от которых они скончались на месте.

Как отметили в прокуратуре, нарушитель полностью признал свою вину. Он написал явку с повинной, раскаялся и принес извинения родственникам погибших.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес ему свой приговор: три года в колонии-поселении. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.