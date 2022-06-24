Инфраструктурные проекты Новосибирской области Андрей Травников обсудил на выездном совещании с помощником Президента РФ Игорем Левитиным

Помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели выездное совещания в Новосибирске.

В повестке были вопросы создания транспортной инфраструктуры, в том числе реализация проекта «Городская электричка», строительство четвертого моста через реку Обь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Также речь шла о реализации важных для региона проектах – строительстве новой ледовой арены и развитии Промышленно-логистического парка. Работы по ним ведутся под постоянным контролем правительства Новосибирской области.

В выездном совещании приняли участие первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Первый этап проекта «Городская электричка» стартовал летом прошлого года — была открыта остановочная платформа «Пригородный простор», организовано движение шести электропоездов по диаметральному маршруту «Пригородный простор – Новосибирск Восточный».

По итогам 2021 года по данному маршруту перевезено более 105 тысяч пассажиров. В период с июля 2021 года по июнь 2022 года пассажиропоток пригородных поездов проекта «Городская электричка» увеличился с 300 до 1800 пассажиров в сутки.

«Городская электричка» станет серьезной альтернативой наземному городскому транспорту и позволит связать прямыми и удобными маршрутами удалённые микрорайоны между собой и с центром Новосибирска. Реализация проекта разбита на четыре этапа.

В здании нового ледового дворца продолжаются отделочные работы, строители облицовывают плиткой лестничные площадки и марши, а в тренировочном зале на одной из стен уже появилось панно с эмблемой ХК «Сибирь».

Продолжаются работы по благоустройству территории – производится отсыпка площадки и укладка асфальта.

Напомним, в Новосибирске новые возможности для транспортной отрасли и экономики России обсудили на главной пленарной сессии IX Сибирского транспортного форума.