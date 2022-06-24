24 Июня 2022
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Политика За рубежом Украина
РСЗО HIMARS (2022) | Фото: tehnomil.net

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 450 млн долларов

Администрация США объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн.

Как сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, в новый пакет входят РСЗО и боеприпасы. Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, добавил он.

По словам Кирби, Киев получит еще четыре установки РСЗО HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, пишет Regnum.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что HIMARS уже прибыли в страну.

В МИД РФ заявили, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Теги: сша, украина, помощь, оружие



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