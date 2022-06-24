В Москве Mercedes протаранил здание: двое погибших, шестеро пострадавших

Рано утром в пятницу в Москве на Зубовском бульваре произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mercedes на высокой скорости врезался в стену здания и загорелся.

Несмотря на размеры седана, в нем находилось восемь человек, двое из которых погибли, остальных вытащили прохожие, они получили множественные ожоги и переломы.

По некоторым данным, автомобиль был без госномеров.

"По предварительным данным водитель автомобиля Mercedes следовал по Зубовской улице и на пересечении с Садовым кольцом выехал на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения с автомобилем такси, он не справился с управлением и совершил столкновение со стеной жилого дома, после чего произошло возгорание автомобиля, - сообщили в УГИБДД Москвы. - В результате дорожной аварии водитель и девушка пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте, еще шесть пассажиров, три женщины и три мужчины, с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение".