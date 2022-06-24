Либеральные активисты не встретились с послом Германии в "Ельцин-центре"

В Ельцин-центре Екатеринбурга сорвалась встреча либеральных активистов и посла Германии в РФ Гезы Андреаса фон Гайра. Об этом сообщает Telegram-канал "УралLIVE" со ссылкой на свои источники.

По их информации, мероприятие должно было пройти сегодня утром, однако в последний момент планы изменились.

В пресс-службе Ельцин-центра Накануне.RU сообщили, что не располагают информацией о каких-либо пресс-конференциях или встречах с участием посла Германии на территории центра, да и о расписании Гезы Андреаса фон Гайра тоже представления не имеют.

"Мы ничего не знаем о планах и графике посла. Почему-то все с понедельника обращаются к нам. Никакой информации нет, ни о какой пресс-конференции", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "УралLIVE" опубликовал приглашение, якобы от Ельцин-центра, где и сообщалось о встрече. По информации канала, встреча должна была пройти в закрытом от СМИ формате. До этого посла якобы заметили на территории центра, где в ресторане "БарБорис" "прошли негласные переговоры" с генконсулами Франции, Великобритании и ФРГ.