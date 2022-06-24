В Донбассе сбита ракета "Точка-У", летевшая в здание администрации главы ЛНР

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о перехвате "Точки-У", летевшей, по его данным, в здание администрации главы республики Леонида Пасечника.

"Сегодня ночью украинское военно-политическое руководство отдало приказ нанести удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по столице ЛНР Луганску. Исходя из траектории полёта и расчётных данных, целью была администрация главы ЛНР", - написал Марочко в своём Telegram-канале.

Ракета была сбита на подлёте в районе Тепличного.