24 Июня 2022
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Политика За рубежом
Венгрия, флаг (2018) | Фото: flickr.com/Neilhooting

В Венгрии призвали отказаться от ввода новых санкций против России

ЕС должен прекратить вводить санкции против России и вместо этого настаивать на прекращении огня и возобновлении переговоров между Киевом и Москвой. С таким призывом выступил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

По его мнению, Европа в результате из-за экономических проблем окажется в этой войне проигравшей стороной.

"Мы сейчас наблюдаем, что чем больше санкций мы вводим, тем в худшей форме мы находимся", - сказал Орбан в интервью Reuters.

Советник премьера Венгрии отметил, что пришло время подумать "о переговорах, прекращении огня и мирной дипломатии", пишет Regnum.

Ранее власти Венгрии заявили, что не будут поддерживать санкции, которые угрожают газоснабжению страны. Также Венгрия заявила о том, что готова наложить вето на возможное решение ЕС о введении нефтяного эмбарго против России. По словам министра венгерского Кабинета министров Гергеля Гуляша, Будапешт не позволит распространить санкции ЕС против России на сферу энергетики. Так как для этого нужно согласие всех 27 стран-членов ЕС, попытки Еврокомиссии будут безрезультатны.

Теги: венгрия, санкции, россия



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