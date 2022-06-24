24 Июня 2022
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Общество Челябинская область
(2022) | Фото: Россети Урал

Алексей Текслер оценил профессиональную подготовку энергетиков электросетевого комплекса Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер посетил учебно-тренировочный полигон в селе Миасское Красноармейского района, на котором с 20 по 23 июня проходят соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию ЛЭП 35 кВ и выше компании "Россети Урал".

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча главы региона с генеральным директором "Россети Урал" Александром Пятигором, а также со студентами энергетических специальностей вузов и ссузов – членами студенческих отрядов компании "Россети Урал".

(2022)|Фото: Россети Урал

Как отметил Алексей Текслер во время встречи с Александром Пятигором, филиал "Россети Урал" - "Челябэнерго" - это ключевая организация, обеспечивающая энергоснабжение промышленных предприятий и жителей области. С целью повышения надежности в регионе продолжается совместная работа с Россетями по консолидации территориально-сетевых организаций.

"Сегодня у нас ответственных организаций немного. Это "Россети Урал", а также несколько промышленных сетевых организаций. Но в массе – неквалифицированные предприятия. Потери в сетях в таких неорганизованных компаниях в разы превышают потери, которые есть у "Россети Урал". Это сказывается на инвестициях и экономике в целом. При консолидации мы снижаем потери и увеличиваем инвестиционный, операционный ресурс", - высказался Алексей Текслер.

(2022)|Фото: Россети Урал

Еще одна задача – повышение скорости реагирования на возникающие проблемы (аварии, отключения), которые чаще всего происходят из-за природных явлений.  "В целом, "Россети Урал" сегодня справляется с этой задачей, но нет предела совершенству, эту работу нужно усиливать, в том числе решая вопрос по альтернативным (резервным) источникам", - добавил губернатор.

Обсуждалась модернизация сетей для подключения новых потребителей.  Александр Пятигор доложил главе региона о работе компании, в том числе о подготовке электросетевого хозяйства к зиме. 

"Подготовка к зиме идет в рамках утвержденных графиков, по плану. Относительно самой консолидации нам есть над чем работать. Мы консолидировали проблемные большие активы в Копейске, Сатке, Озерске. Надежное энергоснабжение для нас - безусловный приоритет. В данных энергорайонах порядка 400 тысяч потребителей. На особом контроле также стоят вопросы выполнения обязательств по технологическому присоединению. Сейчас в работе наших специалистов в регионе более 6,5 тысяч договоров технологического присоединения", - сообщил Александр Пятигор.

(2022)|Фото: Россети Урал

Губернатор в неформальной обстановке поговорил со студентами и ответил на вопросы будущих энергетиков.

(2022)|Фото: Россети Урал

По итогам Алексей Текслер и Александр Пятигор наградили победителей соревнований профмастерства. Губернатор отметил важную роль подобных турниров, так как они дают стимул работникам к дальнейшему росту, обмену лучшими практиками и приемами работы.

 

Теги: Россети Урал, Алексей Текслер, Александр Пятигор



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