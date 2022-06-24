В Екатеринбурге выделят 22 земельных участка, которые бесплатно отдадут льготникам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил сформировать земельные участки для бесплатного предоставления их под индивидуальное жилое строительство льготным категориям. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии, в общей сложности муниципалитет рассчитывает сформировать и поставить на кадастровый учет 22 земельных участка. 11 из них находятся в поселке Шабровский, девять – в поселке Сысерть Чкаловского района, а еще два – в поселке Медный.

После проведения всех необходимых процедур участки будут предоставлены многодетным семьям, гражданам, пострадавшим вследствие радиационных аварий и катастроф, Героям России и другим льготникам, которые стоят в очереди на получение участков.

Стоит отметить, что в прошлый раз бесплатные земельные участки предоставлялись екатеринбургским льготникам почти 10 лет назад – в 2013 году.