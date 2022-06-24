24 Июня 2022
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Путин, телевизор, бабушка, пенсионная реформа (2018) | Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

"Прямая линия" с россиянами не забыта, просто Путин сейчас очень занят – Песков

Кремль в очередной раз ушел от ответа на вопрос, когда состоится ежегодная "Прямая линия" президента, во время которой он общается с россиянами. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что мероприятие состоится "чуть позже". А чуть раньше он заявлял, что это произойдет не раньше июля.

"Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того – востребована", — заявил Песков. При этом, по словам представителя Кремля, сейчас у главы государства "очень много более важных мероприятий".

Теги: прямая линия, владимир путин, россияне, дмитрий песков



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