24 Июня 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Пермь (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Американский город Луисвилл расторг побратимские отношения с Пермью из-за специальной военной операции на Украине

Мэр американского города Луисвилл Грег Фишер объявил о разрыве побратимских отношений с Пермью из-за специальной военной операции России на Украине. Информация об этом опубликована на сайте Луисвилля, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудничество между городами может возобновиться в случае прекращения спецоперации, сообщается на сайте мэрии.

Отметим, что побратимские отношения между городами были установлены в 1994 году. Также с Пермью разорвал побратимские отношения город Оксфорд. Причина та же - специальная военная операция на Украине.

При этом немецкий город Дуйсбург выступил за сохранение дружеских связей между городами.

Теги: Луисвилл, побратимские отношения, Пермь



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