Американский город Луисвилл расторг побратимские отношения с Пермью из-за специальной военной операции на Украине

Мэр американского города Луисвилл Грег Фишер объявил о разрыве побратимских отношений с Пермью из-за специальной военной операции России на Украине. Информация об этом опубликована на сайте Луисвилля, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудничество между городами может возобновиться в случае прекращения спецоперации, сообщается на сайте мэрии.

Отметим, что побратимские отношения между городами были установлены в 1994 году. Также с Пермью разорвал побратимские отношения город Оксфорд. Причина та же - специальная военная операция на Украине.

При этом немецкий город Дуйсбург выступил за сохранение дружеских связей между городами.