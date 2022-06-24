24 Июня 2022
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале впервые в России начнут производить спортивную магнезию

В Свердловской области уже в следующем году планируют начать строительство первого в России завода по производству спортивной магнезии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по развитию компании "Ультра Си" Андрея Литвинова, завод построят за два года в Асбесте, а уже в 2026 году запланирован выход на проектную мощность.

"Спортивную магнезию мы единственные делаем в России, остальное все импортируются. Сейчас идет проектирование завода, работы продлятся до конца года", - заявил Литвинов.

Строительством также займется горно-химическая компания "Ультра Си", принадлежащая "Ураласбест". Основной целью компании, по словам замдиректора по развитию, является диверсификация производства "Ураласбеста" и переработка его техногенных отходов. Из них и организована химическая переработка, что также положительно сказывается и на экологии.

Помимо этого идут разговоры и о производстве сульфата магния для удобрения в агропромышленном комплексе. Он также используется как соль для принятия ванн и средство отбеливания бумаги в целлюлозно-бумажной промышленности. Литвинов утверждает, что спрос на сульфат магния высок: компания производит порядка 50 тонн и продает продукцию как на территории страны, так и за рубежом: в Белоруссии и Казахстане. Новые же завод в 5,4 га, будет производить ориентировочно 20 тыс. тонн сульфата магния в год, а часть продукции отправится другим странам, с которыми сейчас прорабатывается данный вопрос.

Теги: спортивная магнезия, завод, строительство



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