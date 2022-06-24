Жителей Челябинской области осудили за хищение более 77 тонн нефти

В Челябинской области шестерых местных жителей осудили за хищение нефти на сумму более 3 млн рублей. Они признаны виновными в кражах и самовольном подключении к нефтепроводам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В 2019-2020 гг. осужденные через незаконные врезки в магистральном нефтепроводе "Уфа-Петропавловск" похитили более 77 тонн нефти на сумму более 3 млн рублей.

Обвиняемые приговорены к условным срокам. Также с них взыскан причиненный ущерб. По решению суда их имущество арестовано.