Катастрофичный июнь: за неделю в России разбилось пять самолетов

За неделю (17-24 июня) в России произошли катастрофы с пятью самолетами – военными и гражданскими. Судьба одного из них – Ан-2, пропавшего в Якутии, - до сих пор неизвестна, но можно предположить, что борт потерпел крушение: ни на одном из аэродромов региона он не объявился, экипаж не выходит на связь.

17 июня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет. "Летчик катапультировался и был эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью лётчика нет. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - сообщили в ЗВО. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Инцидент привлек повышенное внимание, поскольку произошел в приграничном с Украиной регионе, где в последнее время не редки стали диверсии и обстрелы.

Вторая катастрофа произошла 21 июня. Чертковский район Ростовской области. В 10 километрах от границы с ЛНР, на хуторе Гусев разбился еще один Су-25 (после первой аварии с подозрением на техническую неисправность полеты самолетов этого типа не были приостановлены). На этот раз пилоту не удалось катапультироваться, он погиб. На месте падения самолета начался пожар. В Южном военном округе тоже грешат на техническую неисправность борта.

В тот же день на другом конце страны, в Якутии пропал гражданский Ан-2. На борту, по предварительным данным, находились три человека. Борт исчез с радаров, когда находился в Кобяйском районе республики. Найти его не могут уже четвертый день. Поиски периодически осложняются плохими погодными условиями. Ищут пропавший Ан-2 на вертолете Ми-8 и самолете Ан-26.

22 июня тоже в Якутии пропал грузовой Ан-30, самолет совершал грузовой рейс по маршруту Якутск-Оленек. Его удалось найти довольно быстро. Борт совершил жесткую посадку в лесу, в 12 км от аэродрома Оленек. На борту находились семь человек, все они выжили, двое были госпитализированы в Якутск. О причинах аварии пока не сообщается.

Ранним утром 24 июня под Рязанью разбился военный Ил-76, летевший из Белгорода в Оренбург. По предварительным данным, на борту находились семь человек, четверо погибли, остальные пострадали. В Рязани борт приземлялся на дозаправку, крушение произошло сразу после взлета. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что перед крушением самолет горел.