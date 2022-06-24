В Екатеринбурге ТСЖ заплатит почти 200 тысяч рублей за падение дерева на автомобиль

В Екатеринбурге ТСЖ возместит ущерб, причиненный автомобилю из-за падения дерева.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в сентябре 2021 года на машину, припаркованную на придомовой территории жилого дома, упала огромная сухая ветка березы. В результате авто были причинены технические повреждения, что впоследствии было отражено в акте полиции.

Так как машина не была застрахована, ее владелец оценил стоимость причиненного ущерба и обратился с претензией к ТСЖ, в чьем управлении был земельный участок. Однако там ответили отказом и заявили, что участок, на котором растут аварийные деревья, находится в аренде теплопункта АО "ЕЭСК". В компании также стали отрицать принадлежность спорного дерева.

Так как стороны не пришли к соглашению, консультационным пунктом от лица потребителя был подан иск в суд о взыскании с надлежащего ответчика стоимости ущерба. Были проведены инженерные работы по установлению границ участка, на котором росло злополучное дерево. В результате выяснилось, что оно принадлежало ТСЖ.

По решению Кировского районного суда требования автовладельца были удовлетворены: в его пользу с ТСЖ взыскано почти 200 тысяч рублей. В эту сумму вошли ущерб автомобилю в 120 тысяч рублей, а также расходы на проведение расчета стоимости восстановительного ремонта, получение справки из гидрометцентра, проведение инженерных работ по определению границ земельного участка, штраф и моральный ущерб.