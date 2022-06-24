В Кремле "достаточно решительно" настроены в ситуации с транспортной блокадой Калининграда

Москва настроена "достаточно решительно" в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений.

"Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские власти сейчас самым серьёзным образом анализируют происходящее и через министерство иностранных дел доводят свою позицию коллегам из других стран.

"Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнеры, а наши оппоненты", - констатировал Песков.

Говоря о том, можно ли ждать ответных мер после доклада секретаря Совбеза Николая Патрушева президенту РФ Владимиру Путину, Песков сказал, что "нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать".

"Думаю, что также нужно время и этим самым оппонентам, чтобы понять, что нужно что-то делать для того, чтобы урегулировать эту ситуацию", - добавил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув, что "здесь наша правота абсолютна".

В Кремле также не исключают, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград, однако готовиться будут даже к самым трудным вариантам.

"Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда", - заключил Песков.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что на жизни простых людей ситуация с запретом Литвой транзита товаров пока никак не сказалось. Он также высказался о том, как Калининград попал под санкционные ограничения.

"Я уверен, что сначала в ЕС просто про нас забыли. Перед пятым пакетом санкций им напомнили, что есть транзит в Калининград, и его добавили в исключения. Потом литовцы решили спросить у Еврокомиссии, а правильно ли они поняли санкции? Там в ответ – трехэтажные формулировки. Ну и в итоге решили, что так нельзя, санкции есть санкции", - сказал Алиханов.