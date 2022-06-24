Четыре человека погибли при падении самолета Ил-76 под Рязанью

В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области погибли четыре человека. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его данным, еще пять человек пострадали, они госпитализированы.

Источник уточнил, что самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Борт совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

Минобороны РФ сообщает, что ИЛ-76 упал во время учебно-тренировочного полета. Борт был без груза. Экипаж принял решение садиться на грунт из-за неисправности двигателя.

Regnum пишет, что при падении самолет задел линию электропередач, что привело к отключению энергоснабжения в дачном поселке, расположенном рядом с местом ЧП.