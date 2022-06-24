Четыре человека погибли при падении самолета Ил-76 под Рязанью

24 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Центральный ФО В России
Последствия жесткой посадки военного транспортника Ил-76 в Рязанской области (2022) | Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

Четыре человека погибли при падении самолета Ил-76 под Рязанью

В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области погибли четыре человека. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его данным, еще пять человек пострадали, они госпитализированы.

Источник уточнил, что самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Борт совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

Минобороны РФ сообщает, что ИЛ-76 упал во время учебно-тренировочного полета. Борт был без груза. Экипаж принял решение садиться на грунт из-за неисправности двигателя.

Последствия жесткой посадки военного транспортника Ил-76 в Рязанской области(2022)|Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

Последствия жесткой посадки военного транспортника Ил-76 в Рязанской области(2022)|Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

Regnum пишет, что при падении самолет задел линию электропередач, что привело к отключению энергоснабжения в дачном поселке, расположенном рядом с местом ЧП.

Теги: ил-76, крушение, рязань



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.06.2022 04:39 Мск Под Рязанью разбился самолет


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети