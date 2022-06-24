На Ямале загорелся вагон пассажирского поезда

На Свердловской железной дороге на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 пассажиров поезда №379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург пришлось экстренно эвакуировать из вагона - произошло возгорание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, огонь обнаружили в 04.10 в вагоне №13, где находилось 19 человек. Уже в 04.20 специалисты осуществили отцепку вагона и приступили к тушению. Никто из пассажиров не пострадал.

"В настоящее время движение на участке приостановлено. Предварительная причина возгорания - поджог. На место происшествия выехала следственно-оперативна группа", - сообщили в пресс-службе.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.