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Происшествия Свердловская область Ямало-Ненецкий АО
Возгорание пассажирского вагона на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 СвЖД (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

На Ямале загорелся вагон пассажирского поезда

На Свердловской железной дороге на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 пассажиров поезда №379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург пришлось экстренно эвакуировать из вагона - произошло возгорание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, огонь обнаружили в 04.10 в вагоне №13, где находилось 19 человек. Уже в 04.20 специалисты осуществили отцепку вагона и приступили к тушению. Никто из пассажиров не пострадал.

Возгорание пассажирского вагона на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 СвЖД(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратураВозгорание пассажирского вагона на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 СвЖД(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

"В настоящее время движение на участке приостановлено. Предварительная причина возгорания - поджог. На место происшествия выехала следственно-оперативна группа", - сообщили в пресс-службе.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Теги: пассажир, вагон, поезд, пожог



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